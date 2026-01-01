Sunland Golf Guide
Sunland Golf Courses
Golf Courses Near Sunland
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Pacoima, CaliforniaPublic4.2124896547581
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Burbank, CaliforniaPublic3.91772861461138
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Burbank, CaliforniaPublic1.144212523735
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Sylmar, CaliforniaMunicipal3.9285339421525
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Glendale, CaliforniaPrivate5.01
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North Hills, CaliforniaPublic5.04
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Burbank, CaliforniaPrivate0.00
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.9624711757348
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La Canada, CaliforniaPrivate5.01
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Studio City, CaliforniaPublic4.33333333333
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