Lake Elizabeth Golf Guide
Lake Elizabeth Golf Courses
Golf Courses Near Lake Elizabeth
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Palmdale, CaliforniaPublic4.2898251192164
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Palmdale, CaliforniaPrivate4.885763000972
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Lancaster, CaliforniaPublic
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Santa Clarita, CaliforniaPublic
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Santa Clarita, CaliforniaPublic
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Santa Clarita, CaliforniaSemi-Private
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Newhall, CaliforniaPrivate
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Palmdale, CaliforniaPublic3.018
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Valencia, CaliforniaPrivate4.33333333333
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Valencia, CaliforniaPrivate4.66666666673
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