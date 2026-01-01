Palmdale Golf Guide
Palmdale Golf Courses
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Palmdale, CaliforniaPrivate4.885763000972
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Palmdale, CaliforniaPublic3.018
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Palmdale, CaliforniaPublic4.2898251192164
Golf Courses Near Palmdale
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Lancaster, CaliforniaPublic
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Lancaster, CaliforniaPublic3.25
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Lake Elizabeth, CaliforniaPublic
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Llano, CaliforniaPrivate4.71428571432
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Santa Clarita, CaliforniaPublic
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Santa Clarita, CaliforniaSemi-Private
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Santa Clarita, CaliforniaPublic
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Edwards, CaliforniaMilitary3.33333333332
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Newhall, CaliforniaPrivate
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Sylmar, CaliforniaMunicipal3.9285339421525
Palmdale Driving Ranges
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