Lancaster Golf Guide
Lancaster Golf Courses
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Lancaster, CaliforniaPublic0.00
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Lancaster, CaliforniaPublic3.25
Golf Courses Near Lancaster
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Palmdale, CaliforniaPublic3.018
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Palmdale, CaliforniaPrivate4.885763000972
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Palmdale, CaliforniaPublic4.2898251192164
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Edwards, CaliforniaMilitary3.33333333332
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Lake Elizabeth, CaliforniaPublic0.00
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Llano, CaliforniaPrivate4.71428571432
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Santa Clarita, CaliforniaPublic
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Santa Clarita, CaliforniaSemi-Private
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Santa Clarita, CaliforniaPublic
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California City, CaliforniaPublic/Municipal4.01
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