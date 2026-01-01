Sylmar Golf Guide
Sylmar Golf Courses
Golf Courses Near Sylmar
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Granada Hills, CaliforniaPublic3.4874808963718
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North Hills, CaliforniaPublic5.04
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Pacoima, CaliforniaPublic4.2124896547581
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Newhall, CaliforniaPrivate0.00
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Northridge, CaliforniaPrivate3.33333333333
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Santa Clarita, CaliforniaPublic
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Santa Clarita, CaliforniaSemi-Private
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Santa Clarita, CaliforniaPublic
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Sunland, CaliforniaPublic4.0571231324
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Valencia, CaliforniaPublic3.5217391304276
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