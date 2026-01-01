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Powells Point Golf Guide

Powells Point Golf Courses

Golf Courses Near Powells Point

Powells Point Golf Resorts

  • Kilmarlic Golf Club
    Kilmarlic Golf Club
    Powells Point, North Carolina
    The Kilmarlic Golf Club is one of the anchor courses of North Carolina's beautiful Outer Banks. As a former host of the North Carolina Open in 2004 and 2009, the course is kept in tournament condition. It also includes a four-hole short course from 27 to 45 yards. The two-bedroom, two-bathroom Cottages at Kilmarlic house golf groups looking to…

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