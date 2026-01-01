Powells Point Golf Guide
Powells Point Golf Courses
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Powells Point, North CarolinaPublic/Resort4.5052501875322
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Powells Point, North CarolinaPublic4.5022421525223
Golf Courses Near Powells Point
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Harbinger, North CarolinaPublic3.633839893248
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Southern Shores, North CarolinaSemi-Private4.52
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Kitty Hawk, North CarolinaPublic4.2495826605711
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Grandy, North CarolinaPublic4.6269430052193
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Corolla, North CarolinaResort/Semi-Private4.2368475807900
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Nags Head, North CarolinaSemi-Private/Resort4.36924257621116
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Elizabeth City, North CarolinaPublic4.01
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Elizabeth City, North CarolinaPublic/Municipal0.00
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Elizabeth City, North CarolinaSemi-Private2.9643900391239
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Moyock, North CarolinaSemi-Private4.2978867396319
Powells Point Golf Resorts
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Powells Point, North CarolinaThe Kilmarlic Golf Club is one of the anchor courses of North Carolina's beautiful Outer Banks. As a former host of the North Carolina Open in 2004 and 2009, the course is kept in tournament condition. It also includes a four-hole short course from 27 to 45 yards. The two-bedroom, two-bathroom Cottages at Kilmarlic house golf groups looking to…
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