High Point Golf Guide
High Point Golf Courses
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High Point, North CarolinaPublic/Municipal4.1456153013411
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High Point, North CarolinaPrivate5.01
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High Point, North CarolinaPublic4.0570100776622
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High Point, North CarolinaPrivate5.01
Golf Courses Near High Point
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Jamestown, North CarolinaPublic4.4772155573482
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Thomasville, North CarolinaPrivate4.444444444420
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Thomasville, North CarolinaPublic/Municipal4.2167617862455
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Greensboro, North CarolinaResort4.3191960572298
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Colfax, North CarolinaPrivate3.882352941217
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Greensboro, North CarolinaPrivate4.01
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Greensboro, North CarolinaResort4.2181285842316
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Winston-Salem, North CarolinaPublic3.855
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Winston-Salem, North CarolinaSemi-Private3.5952380952126
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Archdale, North CarolinaPublic4.333333333312
High Point Driving Ranges
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