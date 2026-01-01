Georgetown Golf Guide
Georgetown Golf Courses
Golf Courses Near Georgetown
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Hamersville, OhioPublic3.949518403961
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Sardinia, OhioPublic3.387096774231
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Bethel, OhioPublic3.823529411868
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Amelia, OhioPublic2.944444444418
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Maysville, KentuckySemi-Private0.00
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Maysville, KentuckySemi-Private2.398251192461
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Batavia, OhioPublic4.2545698614764
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California, KentuckyPublic3.5754716981106
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Manchester, OhioPublic2.54
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Maysville, KentuckySemi-Private4.01
See Also
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