Batavia Golf Guide
Batavia Golf Courses
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Batavia, OhioPublic3.1046099291283
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Batavia, OhioPublic4.2545698614764
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Batavia, OhioPublic4.4036840659364
Golf Courses Near Batavia
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Goshen, OhioPublic2.6136460815121
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Cincinnati, OhioPrivate4.519747899220
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Loveland, OhioPublic1.4336569579104
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Cincinnati, OhioPublic3.8723707665366
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Milford, OhioPrivate3.01
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Amelia, OhioPublic2.944444444418
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Loveland, OhioPublic4.258
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Cincinnati, OhioPublic/Municipal4.09
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Loveland, OhioPrivate4.86
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Loveland, OhioPrivate4.25
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