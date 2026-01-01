Sardinia Golf Guide
Sardinia Golf Courses
Golf Courses Near Sardinia
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Hamersville, OhioPublic3.949518403961
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Georgetown, OhioPublic0.00
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Batavia, OhioPublic3.1046099291283
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Batavia, OhioPublic4.2545698614764
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Bethel, OhioPublic3.823529411868
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Hillsboro, OhioSemi-Private3.029411764727
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Goshen, OhioPublic2.6136460815121
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Batavia, OhioPublic4.4036840659364
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Amelia, OhioPublic2.944444444418
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Cincinnati, OhioPrivate4.519747899220
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