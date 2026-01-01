Wood Village Golf Guide
Golf Courses Near Wood Village
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Troutdale, OregonResort5.04
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Troutdale, OregonResort5.04
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Gresham, OregonSemi-Private3.05
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Portland, OregonPublic4.2685722846426
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Gresham, OregonPrivate4.03
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Portland, OregonPublic4.1344324402253
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Washougal, WashingtonPrivate4.290909090955
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Vancouver, WashingtonSemi-Private4.52
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Camas, WashingtonPublic3.1703163017140
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Portland, OregonPublic/Municipal3.9661230897587
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