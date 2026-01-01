Bensalem Golf Guide
Bensalem Golf Courses
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Bensalem, PennsylvaniaPublic3.4483792202475
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Bensalem, PennsylvaniaPrivate0.00
Golf Courses Near Bensalem
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Philadelphia, PennsylvaniaPrivate4.52
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Philadelphia, PennsylvaniaPublic3.69696969767
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Willingboro, New JerseyPublic3.8675703325961
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Riverton, New JerseyPrivate4.66666666673
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Huntingdon Valley, PennsylvaniaPrivate3.571428571430
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Moorestown, New JerseyPrivate0.00
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Moorestown, New JerseyPrivate5.01
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Cheltenham, PennsylvaniaPublic2.9976003839360
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Langhorne, PennsylvaniaPublic3.4430946063952
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Jenkintown, PennsylvaniaPrivate3.01
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