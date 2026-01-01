Pennsauken Golf Guide
Pennsauken Golf Courses
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Pennsauken, New JerseySemi-Private4.2402301858950
Golf Courses Near Pennsauken
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Cherry Hill, New JerseyPrivate
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Riverton, New JerseyPrivate4.66666666673
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Moorestown, New JerseyPrivate
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Mount Laurel, New JerseyPublic
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Mount Laurel, New JerseyPublic
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Mount Laurel, New JerseyPublic
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Haddonfield, New JerseyPrivate5.01
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Philadelphia, PennsylvaniaPublic3.173611111125
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Cherry Hill, New JerseySemi-Private4.4384615385130
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Bensalem, PennsylvaniaPrivate
Pennsauken Driving Ranges
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Pennsauken, NJ
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Maple Shade, NJ
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