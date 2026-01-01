Penn Valley Golf Guide
Penn Valley Golf Courses
Golf Courses Near Penn Valley
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Grass Valley, CaliforniaSemi-Private4.049742477673
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Grass Valley, CaliforniaSemi-Private4.0693545297591
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Auburn, CaliforniaPrivate4.02
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Auburn, CaliforniaSemi-Private4.7319848293340
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Auburn, CaliforniaPublic4.01252119471573
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Meadow Vista, CaliforniaPrivate4.0530324378243
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Auburn, CaliforniaPublic4.037205470498
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Marysville, CaliforniaPrivate5.03
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Auburn, CaliforniaPublic4.2003276977956
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Auburn, CaliforniaPublic2.02
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