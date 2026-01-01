Marysville Golf Guide
Marysville Golf Courses
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Marysville, CaliforniaPrivate5.03
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Marysville, CaliforniaSemi-Private3.7682539683315
Golf Courses Near Marysville
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Nicolaus, CaliforniaPublic4.1683469609794
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Lincoln, CaliforniaPublic3.8280719733623
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Lincoln, CaliforniaPublic4.2628885965
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Penn Valley, CaliforniaPrivate0.00
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Lincoln, CaliforniaPublic4.1950116135439
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Auburn, CaliforniaSemi-Private4.7319848293340
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Lincoln, CaliforniaPrivate4.66666666673
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Roseville, CaliforniaPublic4.6129237473474
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Roseville, CaliforniaPublic4.360972891618
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Roseville, CaliforniaPublic/Municipal3.2733338769794
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