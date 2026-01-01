Beale AFB Golf Guide
Golf Courses Near Beale AFB
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Marysville, CaliforniaPrivate5.03
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Marysville, CaliforniaSemi-Private3.7682539683315
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Penn Valley, CaliforniaPrivate0.00
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Auburn, CaliforniaSemi-Private4.7319848293340
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Lincoln, CaliforniaPublic4.2628885965
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Lincoln, CaliforniaPublic3.8280719733623
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Auburn, CaliforniaPrivate4.02
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Grass Valley, CaliforniaSemi-Private4.0547811328590
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Lincoln, CaliforniaPublic4.1950116135439
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Auburn, CaliforniaPublic4.00443124551572
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