Auburn Golf Guide
Auburn Golf Courses
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Auburn, CaliforniaSemi-Private4.7319848293340
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Auburn, CaliforniaPublic4.037205470498
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Auburn, CaliforniaPublic4.01252119471573
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Auburn, CaliforniaPublic2.02
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Auburn, CaliforniaPrivate4.02
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Auburn, CaliforniaPublic4.2003276977956
Golf Courses Near Auburn
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Meadow Vista, CaliforniaPrivate4.0530324378243
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Cool, CaliforniaPrivate0.00
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Grass Valley, CaliforniaSemi-Private4.0693545297591
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Lincoln, CaliforniaPublic4.2628885965
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Lincoln, CaliforniaPrivate4.66666666673
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Lincoln, CaliforniaPublic4.1950116135439
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Lincoln, CaliforniaPublic3.8280719733623
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Loomis, CaliforniaPublic4.88888888894
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Rocklin, CaliforniaSemi-Private4.38854996271263
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Grass Valley, CaliforniaSemi-Private4.049742477673
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