Placentia Golf Guide
Placentia Golf Courses
Golf Courses Near Placentia
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Brea, CaliforniaPublic3.7184024524820
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Yorba Linda, CaliforniaPublic4.36303215461079
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Fullerton, CaliforniaPublic4.00649976881121
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Yorba Linda, CaliforniaPrivate0.00
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Brea, CaliforniaPublic4.3746096051600
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Fullerton, CaliforniaPublic3.4350287015881
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Anaheim, CaliforniaPublic3.7830311599787
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Buena Park, CaliforniaPrivate4.01
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La Habra, CaliforniaPublic3.57664877721947
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Anaheim, CaliforniaPublic3.5938268563602
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