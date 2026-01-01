Yorba Linda Golf Guide
Yorba Linda Golf Courses
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Yorba Linda, CaliforniaPublic4.36303215461079
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Yorba Linda, CaliforniaPrivate0.00
Golf Courses Near Yorba Linda
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Placentia, CaliforniaPrivate0.00
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Brea, CaliforniaPublic3.7184024524820
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Anaheim, CaliforniaPublic3.7830311599787
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Chino Hills, CaliforniaPrivate4.01
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Fullerton, CaliforniaPublic4.00649976881121
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Brea, CaliforniaPublic4.3746096051600
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Fullerton, CaliforniaPublic3.4505085776882
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Chino Hills, CaliforniaPublic/Resort3.8636363636264
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Walnut, CaliforniaSemi-Private3.47000428783
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Corona, CaliforniaPublic3.49662380961003
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