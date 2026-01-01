Orange Golf Guide
Golf Courses Near Orange
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Anaheim, CaliforniaPublic3.7830311599787
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Tustin, CaliforniaSemi-Private3.8312398386272
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Yorba Linda, CaliforniaPrivate0.00
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Placentia, CaliforniaPrivate0.00
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Santa Ana, CaliforniaPublic3.65803887671481
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Yorba Linda, CaliforniaPublic4.36303215461079
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Corona, CaliforniaPublic3.49662380961003
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Santa Ana, CaliforniaPublic3.54879343811183
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Irvine, CaliforniaPublic4.1293800539371
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Brea, CaliforniaPublic3.7184024524820
Orange Driving Ranges
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