Green Lane Golf Guide
Green Lane Golf Courses
Golf Courses Near Green Lane
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Pennsburg, PennsylvaniaPublic4.4343472189199
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Quakertown, PennsylvaniaPublic2.497198879686
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Bally, PennsylvaniaPublic4.08
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Gilbertsville, PennsylvaniaPublic3.4184283051842
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Telford, PennsylvaniaPrivate3.01
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Gilbertsville, PennsylvaniaPublic3.4184283051842
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Gilbertsville, PennsylvaniaPublic4.4557557782588
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Schwenksville, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Harleysville, PennsylvaniaPublic/Municipal3.1565377532182
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Gilbertsville, PennsylvaniaPublic1.55
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