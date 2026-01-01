La Jolla Golf Guide
La Jolla Golf Courses
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La Jolla, CaliforniaPrivate
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La Jolla, CaliforniaPrivate
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La Jolla, CaliforniaPublic/Municipal4.534
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La Jolla, CaliforniaPublic/Municipal2.773109243744
Golf Courses Near La Jolla
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San Diego, CaliforniaPublic
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San Diego, CaliforniaPrivate
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San Diego, CaliforniaPublic/Municipal3.77777777789
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San Diego, CaliforniaPrivate/Resort4.55555555569
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San Diego, CaliforniaPublic3.1353689586560
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San Diego, CaliforniaMilitary3.7833333333120
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Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate
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San Diego, CaliforniaResort1.02
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Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate
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Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate
La Jolla Golf Resorts
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La Jolla, CaliforniaThe Lodge at Torrey Pines and the Hilton La Jolla Torrey Pines both are adjacent to the 36-hole Torrey Pines Golf Complex on the dramatic cliffs of La Jolla overlooking the ocean. The rooms and suites of the AAA Five Diamond Lodge are furnished to make you feel at home. Between the two hotels, there are three restaurants (and a coffee cafe) and…
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