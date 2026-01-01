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San Diego Golf Guide

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San Diego
Courses: 73
Reviews: 23094
Perfect climate, great coastline and a city full of terrific restaurants, attractions and 70 miles of beaches -- what's not to like. The San Diego area boasts more than 90 golf courses, laid out among seaside settings, desert mountains or inland valleys. It is best known for the pair of great municipal courses at Torrey Pines, located in La Jolla just north of the city perched on the bluffs of Torrey Pines State Park.
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San Diego Golf Courses

Golf Courses Near San Diego

San Diego Golf Resorts

  • Rancho Bernardo Inn
    Rancho Bernardo Inn
    San Diego, California
    The Rancho Bernardo Inn takes pride in its golf, spa facilities, service and exceptional cuisine. The 265-acre resort features 287 guestrooms, three pools, a top spa and wellness center, multiple restaurants and spacious meeting and event facilities. The course has hosted both the LPGA and PGA Tour.
  • The Grand GC: #9
    Fairmont Grand Del Mar
    San Diego, California
    The Fairmont Grand Del Mar, home to Tom Fazio's the Grand Golf Club, has been awarded five stars by Forbes and AAA and been named the "No. 1 Luxury Hotel in California" by TripAdvisor Travelers' Choice. Its posh architecture is inspired by the works of Addison Mizner, whose exotic style in the 1920s were borrowed from Spain, Portugal, Italy and…

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