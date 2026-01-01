Philadelphia Golf Guide
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Few cities in the United States can boast the history of Philadelphia. From 1800 to 1830, Philly was the nation's largest city, and it played an enormous role in early American life. Visitors should see The Liberty Bell, Independence Hall, Betsy Ross House, and National Constitution Center.
Philadelphia Golf Courses
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Philadelphia, PennsylvaniaPrivate4.04
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Philadelphia, PennsylvaniaPublic/Municipal
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Philadelphia, PennsylvaniaPublic3.69696969767
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Philadelphia, PennsylvaniaPublic3.173611111125
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Philadelphia, PennsylvaniaPrivate
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Philadelphia, PennsylvaniaPrivate4.52
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Philadelphia, PennsylvaniaPublic/Municipal3.254
Golf Courses Near Philadelphia
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Cheltenham, PennsylvaniaPublic2.9976003839360
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Jenkintown, PennsylvaniaPrivate3.2589362013235
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Jenkintown, PennsylvaniaPrivate3.01
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North Hills, PennsylvaniaPrivate4.04
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Flourtown, PennsylvaniaPrivate
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North Hills, PennsylvaniaPrivate3.309523809542
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Lafayette Hill, PennsylvaniaPrivate4.52
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Huntingdon Valley, PennsylvaniaPrivate
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Lafayette Hill, PennsylvaniaPrivate4.66666666673
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Flourtown, PennsylvaniaPrivate5.02
Philadelphia Driving Ranges
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Philadelphia, PA
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Philadelphia, PA
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