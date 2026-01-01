Red Lion Golf Guide
Golf Courses Near Red Lion
-
York, PennsylvaniaPublic0.00
-
York, PennsylvaniaSemi-Private4.236842105338
-
York, PennsylvaniaPublic/Resort4.1310180463393
-
York, PennsylvaniaPrivate5.01
-
Stewartstown, PennsylvaniaPublic4.1252940553243
-
York, PennsylvaniaPrivate4.258467023245
-
Wrightsville, PennsylvaniaPublic4.06
-
Glen Rock, PennsylvaniaPrivate5.01
-
York, PennsylvaniaPublic4.91666666673
-
York, PennsylvaniaPrivate0.00
See Also
-
1 course | 243 reviews
-
10 courses | 1063 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 236 reviews
-
1 course | 312 reviews
-
1 course | 11 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 151 reviews
-
1 course | 263 reviews