Spring Grove Golf Guide
Spring Grove Golf Courses
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Spring Grove, PennsylvaniaPublic3.9786750859235
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Spring Grove, PennsylvaniaPublic3.01
Golf Courses Near Spring Grove
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York, PennsylvaniaPublic4.91666666673
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York, PennsylvaniaPublic0.00
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York, PennsylvaniaPublic4.4342129008461
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Abbottstown, PennsylvaniaPrivate3.01
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York, PennsylvaniaPrivate5.01
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York, PennsylvaniaPrivate4.258467023245
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York, PennsylvaniaPublic2.4560819803122
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Abbottstown, PennsylvaniaPublic3.9521
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Hanover, PennsylvaniaPublic3.7543713468416
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York, PennsylvaniaPrivate0.00
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