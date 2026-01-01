Dover Golf Guide
Golf Courses Near Dover
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York, PennsylvaniaPublic2.4560819803122
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York, PennsylvaniaPublic4.4342129008461
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York, PennsylvaniaPublic0.00
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York, PennsylvaniaPrivate0.00
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York, PennsylvaniaPublic4.91666666673
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York, PennsylvaniaPrivate4.258467023245
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Spring Grove, PennsylvaniaPublic3.01
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York, PennsylvaniaPrivate5.01
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Spring Grove, PennsylvaniaPublic3.9786750859235
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Abbottstown, PennsylvaniaPrivate3.01
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