York Golf Guide
York Golf Courses
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York, PennsylvaniaPublic
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York, PennsylvaniaPublic4.91666666673
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York, PennsylvaniaPublic
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York, PennsylvaniaSemi-Private4.236842105338
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York, PennsylvaniaPrivate5.01
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York, PennsylvaniaPublic2.4560819803122
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York, PennsylvaniaPublic/Resort4.1310180463393
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York, PennsylvaniaPublic4.4342129008461
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York, PennsylvaniaPrivate
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York, PennsylvaniaPrivate4.258467023245
Golf Courses Near York
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Spring Grove, PennsylvaniaPublic3.01
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Spring Grove, PennsylvaniaPublic3.9786750859235
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Mount Wolf, PennsylvaniaPublic4.5132209235312
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Wrightsville, PennsylvaniaPublic4.06
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Abbottstown, PennsylvaniaPrivate3.01
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Glen Rock, PennsylvaniaPrivate5.01
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Etters, PennsylvaniaPublic3.111111111120
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Abbottstown, PennsylvaniaPublic3.9521
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Middletown, PennsylvaniaPublic4.116921314337
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Mount Joy, PennsylvaniaPublic3.181818181811
York Golf Resorts
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York, PennsylvaniaThe Heritage Hills Resort in York, Pennsylvania, lies just off Interstate 83, featuring recreation and meeting facilities for all types of travelers. A spa and salon, multiple dining experiences and golf are at the heart of it all. All of the roughly 100 rooms and suites feature mini-fridges and microwaves. A full athletic club is more than just…
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