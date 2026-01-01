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York Golf Guide

York Golf Courses

Golf Courses Near York

York Golf Resorts

  • Heritage Hills Golf Resort: #14
    Heritage Hills Resort
    York, Pennsylvania
    The Heritage Hills Resort in York, Pennsylvania, lies just off Interstate 83, featuring recreation and meeting facilities for all types of travelers. A spa and salon, multiple dining experiences and golf are at the heart of it all. All of the roughly 100 rooms and suites feature mini-fridges and microwaves. A full athletic club is more than just…

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