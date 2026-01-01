Saint Helena Golf Guide
Golf Courses Near Saint Helena
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Calistoga, CaliforniaPublic/Municipal2.914285714335
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Santa Rosa, CaliforniaSemi-Private3.8882819795350
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Santa Rosa, CaliforniaSemi-Private4.0927028095524
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Yountville, CaliforniaResort4.1095652294325
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Santa Rosa, CaliforniaPublic/Municipal3.9922604405470
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Santa Rosa, CaliforniaPrivate0.00
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Santa Rosa, CaliforniaPublic5.02
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Santa Rosa, CaliforniaPrivate5.02
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Sonoma, CaliforniaPrivate5.01
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Napa, CaliforniaResort/Private4.1511
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