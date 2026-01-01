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Sonoma Golf Guide

Sonoma Golf Courses

Golf Courses Near Sonoma

Sonoma Golf Resorts

  • Sonoma GC
    Fairmont Sonoma Mission Inn & Spa
    Sonoma, California
    Staying at the Fairmont gives golfers access to the private Sonoma Golf Club, a former PGA Tour Champions host. Guests at the AAA Four-Diamond resort can do wine tasting in the lobby, dine in several restaurants or disappear into the 40,000-square-foot Willow Stream Spa. Hiking, biking and touring local wineries are also popular activities.

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