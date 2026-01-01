Sonoma Golf Guide
Sonoma Golf Courses
Golf Courses Near Sonoma
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Petaluma, CaliforniaPublic4.1818181818220
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Petaluma, CaliforniaPrivate0.00
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Napa, CaliforniaPrivate0.00
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Yountville, CaliforniaResort4.1095652294325
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Santa Rosa, CaliforniaSemi-Private3.8882819795350
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Napa, CaliforniaPublic3.6763404846590
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Santa Rosa, CaliforniaSemi-Private4.0927028095524
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Rohnert Park, CaliforniaResort/Public3.8335090237857
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Rohnert Park, CaliforniaResort/Public3.8335090237857
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Novato, CaliforniaPublic4.883838383867
Sonoma Golf Resorts
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Sonoma, CaliforniaStaying at the Fairmont gives golfers access to the private Sonoma Golf Club, a former PGA Tour Champions host. Guests at the AAA Four-Diamond resort can do wine tasting in the lobby, dine in several restaurants or disappear into the 40,000-square-foot Willow Stream Spa. Hiking, biking and touring local wineries are also popular activities.
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