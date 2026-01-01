Napa Golf Guide
Napa Golf Courses
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Napa, CaliforniaSemi-Private3.99051359821895
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Napa, CaliforniaPublic3.6763404846590
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Napa, CaliforniaPrivate5.01
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Napa, CaliforniaResort/Private4.1511
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Napa, CaliforniaResort/Private4.14285714297
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Napa, CaliforniaPrivate0.00
Golf Courses Near Napa
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American Canyon, CaliforniaSemi-Private3.63656024821009
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Suisun City, CaliforniaPrivate3.33333333333
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Yountville, CaliforniaResort4.1095652294325
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Fairfield, CaliforniaMunicipal4.4867205791177
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Vallejo, CaliforniaPublic4.09343436391297
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Sonoma, CaliforniaPrivate5.01
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Vallejo, CaliforniaPublic4.0127253518689
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Vallejo, CaliforniaPublic4.12918108421122
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Fairfield, CaliforniaMunicipal4.4222158493985
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Petaluma, CaliforniaPublic4.1818181818220
Napa Golf Resorts
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Napa, CaliforniaSilverado Resort and Spa combines the best of golf, wine and vacation living in the heart of Napa Valley. The 1,200-acre property, home to 340 condo-style suites, has been hosting professional golf tournaments off and on since the 1960s, including the Safeway Open/Fortinet Championship since 2014. Only resort guests and members can access the two…
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