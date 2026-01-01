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Napa Golf Courses

Golf Courses Near Napa

Napa Golf Resorts

  • Silverado Resort & Spa
    Silverado Resort and Spa
    Napa, California
    Silverado Resort and Spa combines the best of golf, wine and vacation living in the heart of Napa Valley. The 1,200-acre property, home to 340 condo-style suites, has been hosting professional golf tournaments off and on since the 1960s, including the Safeway Open/Fortinet Championship since 2014. Only resort guests and members can access the two…

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