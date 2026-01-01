Saluda Golf Guide
Saluda Golf Courses
Golf Courses Near Saluda
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Edgefield, South CarolinaSemi-Private4.5714857733794
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Leesville, South CarolinaPrivate
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Batesburg-Leesville, South CarolinaPublic2.66666666673
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North Augusta, South CarolinaSemi-Private
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North Augusta, South CarolinaSemi-Private
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North Augusta, South CarolinaSemi-Private
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Ninety Six, South CarolinaPrivate3.66666666673
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Ninety Six, South CarolinaSemi-Private4.3947712418229
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Aiken, South CarolinaPublic
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Batesburg-Leesville, South CarolinaPrivate
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