Edgefield Golf Guide
Edgefield Golf Courses
-
Edgefield, South CarolinaSemi-Private4.5714857733794
Golf Courses Near Edgefield
-
Saluda, South CarolinaPublic3.981900452515
-
North Augusta, South CarolinaSemi-Private
-
North Augusta, South CarolinaSemi-Private
-
North Augusta, South CarolinaSemi-Private
-
Graniteville, South CarolinaPrivate/Resort5.02
-
Aiken, South CarolinaPublic0.00
-
Aiken, South CarolinaSemi-Private3.940323955771
-
Batesburg-Leesville, South CarolinaPublic2.66666666673
-
Aiken, South CarolinaSemi-Private4.958333333313
-
Aiken, South CarolinaPrivate5.05
See Also
-
1 course | 15 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 909 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
14 courses | 119 reviews
-
4 courses | 562 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 232 reviews
-
11 courses | 1545 reviews