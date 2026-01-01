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San Francisco Golf Guide

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San Francisco
Courses: 158
Reviews: 46689
While San Francisco may be better known for its private clubs such as U.S. Open venue Olympic Club or San Francisco and Lake Merced golf clubs, there are a few public gems in the immediate area and a wealth of daily fee courses in the metropolitan area. Within San Francisco, the famous TPC at Harding Park, where the late Ken Venturi developed his game, is probably the best known.
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