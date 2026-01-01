Alviso Golf Guide
Golf Courses Near Alviso
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Sunnyvale, CaliforniaMilitary4.0578743375131
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Sunnyvale, CaliforniaPublic/Municipal3.808650843806
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Milpitas, CaliforniaPublic3.7081073564523
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San Jose, CaliforniaPublic/Municipal3.9245714286126
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Sunnyvale, CaliforniaPublic/Municipal4.4320116396407
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Santa Clara, CaliforniaPublic4.3043162123438
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Milpitas, CaliforniaPublic4.1878484384900
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Mountain View, CaliforniaPublic3.3987603859734
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San Jose, CaliforniaMunicipal4.0225862497258
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Palo Alto, CaliforniaPublic/Municipal4.041483516580
Alviso Driving Ranges
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