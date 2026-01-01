San Jose Golf Guide
San Jose Golf Courses
-
San Jose, CaliforniaPrivate5.02
-
San Jose, CaliforniaPublic
-
San Jose, CaliforniaPublic
-
San Jose, CaliforniaPublic
-
San Jose, CaliforniaPrivate3.115
-
San Jose, CaliforniaPublic/Municipal3.8760330579121
-
San Jose, CaliforniaPrivate4.25
-
San Jose, CaliforniaPublic3.807752562697
-
San Jose, CaliforniaPublic/Municipal4.16666666672
-
San Jose, CaliforniaMunicipal4.0225862497258
-
San Jose, CaliforniaPrivate4.02
-
San Jose, CaliforniaPublic/Municipal3.9245714286126
-
San Jose, CaliforniaPrivate0.00
-
San Jose, CaliforniaPrivate5.01
Golf Courses Near San Jose
-
Morgan Hill, CaliforniaPublic4.1340115842944
-
Morgan Hill, CaliforniaPrivate4.3284378665741
-
Los Gatos, CaliforniaPrivate0.00
-
Santa Clara, CaliforniaPublic4.3043162123438
-
Milpitas, CaliforniaPublic4.1878484384900
-
Sunnyvale, CaliforniaPublic/Municipal4.4414291997408
-
Milpitas, CaliforniaPublic3.7081073564523
-
Saratoga, CaliforniaPrivate4.33333333333
-
Cupertino, CaliforniaPublic4.2954143892468
-
Cupertino, CaliforniaPublic3.7321631952632
See Also
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1686 reviews
-
1 course | 438 reviews
-
2 courses | 1423 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 1100 reviews
-
3 courses | 1345 reviews
-
1 course | 9 reviews