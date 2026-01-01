Milpitas Golf Guide
Milpitas Golf Courses
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Milpitas, CaliforniaPublic3.7081073564523
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Milpitas, CaliforniaPublic4.1878484384900
Golf Courses Near Milpitas
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San Jose, CaliforniaPublic/Municipal3.9245714286126
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San Jose, CaliforniaPrivate4.02
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San Jose, CaliforniaMunicipal4.0225862497258
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Fremont, CaliforniaPublic2.2636169493141
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Sunnyvale, CaliforniaMilitary4.0578743375131
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Santa Clara, CaliforniaPublic4.3043162123438
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Sunnyvale, CaliforniaPublic/Municipal3.808650843806
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Sunnyvale, CaliforniaPublic/Municipal4.4414291997408
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San Jose, CaliforniaPublic3.807752562697
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Pleasanton, CaliforniaMunicipal4.14692246461068
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