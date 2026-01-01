Baytown Golf Guide
Baytown Golf Courses
Golf Courses Near Baytown
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La Porte, TexasPublic/Municipal4.320960528748
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Deer Park, TexasPublic3.78534200081144
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Pasadena, TexasPrivate0.00
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Houston, TexasPublic3.20833333335
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Mont Belvieu, TexasPublic2.4173789174118
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Houston, TexasPrivate5.01
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Crosby, TexasPublic3.7999672596872
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League City, TexasResort/Private4.754
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Houston, TexasSemi-Private2.361702127794
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Houston, TexasMunicipal3.710
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