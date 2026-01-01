Channelview Golf Guide
Golf Courses Near Channelview
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Houston, TexasPublic3.20833333335
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Houston, TexasSemi-Private2.361702127794
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Crosby, TexasPublic3.7999672596872
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Deer Park, TexasPublic3.78534200081144
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Humble, TexasPublic4.2482950043949
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Humble, TexasPrivate4.2482950043949
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Houston, TexasPublic/Municipal4.2770833333480
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Houston, TexasPublic4.0894607843115
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Humble, TexasPrivate3.653061224549
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Humble, TexasPublic4.39674363551765
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