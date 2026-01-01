Canyon Lake Golf Guide
Canyon Lake Golf Courses
Golf Courses Near Canyon Lake
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Spring Branch, TexasPublic3.0395936898750
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Spring Branch, TexasPrivate1.578059071780
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New Braunfels, TexasMunicipal4.57700877551257
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Wimberley, TexasSemi-Private3.658227848179
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San Marcos, TexasSemi-Private4.5823262298505
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Blanco, TexasPublic4.68167466841260
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San Antonio, TexasPrivate/Resort4.791666666717
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San Marcos, TexasSemi-Private1.01
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San Antonio, TexasPrivate/Resort4.222222222218
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New Braunfels, TexasPublic0.00
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