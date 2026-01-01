Randolph AFB Golf Guide
Randolph AFB Golf Courses
Golf Courses Near Randolph AFB
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Universal City, TexasPublic3.82910531861249
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Windcrest, TexasPrivate3.9649122807171
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San Antonio, TexasSemi-private3.6046511628172
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San Antonio, TexasMilitary/Public4.0973389356153
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San Antonio, TexasMilitary/Public3.3412274001174
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San Antonio, TexasMunicipal1.877551020457
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San Antonio, TexasPrivate0.00
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San Antonio, TexasPrivate/Resort4.222222222218
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New Braunfels, TexasPublic0.00
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San Antonio, TexasPublic4.57640646341158
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