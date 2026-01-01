Home / Courses / World / USA / Texas

New Braunfels Golf Guide

New Braunfels Golf Courses

Golf Courses Near New Braunfels

New Braunfels Golf Resorts

  • Bandit GC
    The Lodges at Bandit Golf Club
    New Braunfels, Texas
    The Bandit Golf Club is a public golf course in New Braunfels, Texas with a collection of condominium rentals available for overnight stay-and-play packages. Located between Austin and San Antonio off I-35, New Braunfels is an attraction and water-filled destination home to Schlitterbahn, Wurstfest and Landa Park, as well as dancing at Gruene Hall…

New Braunfels Driving Ranges

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me