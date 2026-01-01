New Braunfels Golf Guide
New Braunfels Golf Courses
-
New Braunfels, TexasPublic0.00
-
New Braunfels, TexasMunicipal4.57700877551257
-
New Braunfels, TexasPublic1.96103896123
Golf Courses Near New Braunfels
-
Seguin, TexasPublic4.3551522944212
-
San Marcos, TexasSemi-Private4.5823262298505
-
San Marcos, TexasSemi-Private1.01
-
Universal City, TexasPublic3.82910531861249
-
Randolph AFB, TexasMilitary4.3361802517375
-
Canyon Lake, TexasPublic1.2989045383214
-
San Antonio, TexasPrivate/Resort4.222222222218
-
San Antonio, TexasPrivate/Resort4.791666666717
-
San Marcos, TexasPublic0.00
-
Windcrest, TexasPrivate3.9649122807171
New Braunfels Golf Resorts
-
New Braunfels, TexasThe Bandit Golf Club is a public golf course in New Braunfels, Texas with a collection of condominium rentals available for overnight stay-and-play packages. Located between Austin and San Antonio off I-35, New Braunfels is an attraction and water-filled destination home to Schlitterbahn, Wurstfest and Landa Park, as well as dancing at Gruene Hall…
New Braunfels Driving Ranges
See Also
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 212 reviews
-
1 course | 1249 reviews
-
1 course | 375 reviews
-
1 course | 214 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 506 reviews
-
1 course | 172 reviews
-
2 courses | 830 reviews
-
0 courses | 0 reviews