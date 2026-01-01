Cibolo Golf Guide
Golf Courses Near Cibolo
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Universal City, TexasPublic3.82910531861249
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New Braunfels, TexasPublic0.00
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Randolph AFB, TexasMilitary4.3361802517375
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New Braunfels, TexasMunicipal4.57700877551257
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San Antonio, TexasPrivate/Resort4.222222222218
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New Braunfels, TexasPublic1.96103896123
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San Antonio, TexasPrivate/Resort4.791666666717
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Windcrest, TexasPrivate3.9649122807171
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San Antonio, TexasSemi-private3.6046511628172
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San Antonio, TexasPublic4.5681330089870
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