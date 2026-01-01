Carrollton Golf Guide
Carrollton Golf Courses
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Carrollton, TexasPublic
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Carrollton, TexasPublic4.21944074981300
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Carrollton, TexasPublic/Municipal3.75396825420
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Carrollton, TexasPublic/Municipal3.6842105263266
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Carrollton, TexasPrivate
Golf Courses Near Carrollton
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Lewisville, TexasPublic
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Coppell, TexasPublic2.66324517451495
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Lewisville, TexasPrivate5.01
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Dallas, TexasPrivate
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Dallas, TexasPrivate
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Dallas, TexasPrivate
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Dallas, TexasPrivate
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Plano, TexasPrivate4.66666666673
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Dallas, TexasPrivate
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Plano, TexasPrivate4.03
Carrollton Driving Ranges
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Carrollton, TX
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Carrollton, TX
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