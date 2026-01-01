The Colony Golf Guide
The Colony Golf Courses
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The Colony, TexasSemi-Private3.705882352917
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The Colony, TexasPublic3.9978783688784
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The Colony, TexasPublic4.2443820225356
Golf Courses Near The Colony
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Frisco, TexasPrivate2.03
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Frisco, TexasPublic3.72455465491044
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Frisco, TexasPrivate2.03
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Lewisville, TexasPrivate5.01
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Frisco, TexasSemi-Private3.61383993431017
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Plano, TexasPrivate4.66666666673
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Carrollton, TexasPublic4.21944074981300
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Frisco, TexasResort3.2306179351848
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Lewisville, TexasPublic3.9215532367736
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Frisco, TexasResort4.03
The Colony Driving Ranges
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