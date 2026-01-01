Plano Golf Guide
Plano Golf Courses
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Plano, TexasPrivate4.03
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Plano, TexasPublic4.5018320775782
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Plano, TexasPrivate4.03
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Plano, TexasPublic3.25662196981457
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Plano, TexasSemi-Private2.9947643979382
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Plano, TexasPrivate4.66666666673
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Plano, TexasPublic
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Plano, TexasPublic4.2211981567217
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Plano, TexasPublic4.0368159204671
Golf Courses Near Plano
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Richardson, TexasPublic
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Allen, TexasSemi-Private4.01418807961171
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Richardson, TexasPrivate3.03
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Richardson, TexasPublic/Municipal3.476190476284
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Richardson, TexasPublic/Municipal3.521126760671
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Frisco, TexasResort3.2306179351848
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McKinney, TexasPrivate4.85
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Dallas, TexasPrivate
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Garland, TexasPublic/Municipal4.0907846698981
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Garland, TexasPublic/Municipal4.1917332911837
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