Grand Prairie Golf Guide
Grand Prairie Golf Courses
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Grand Prairie, TexasPublic1.01
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Grand Prairie, TexasSemi-Private3.6006519802866
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Grand Prairie, TexasPublic
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Grand Prairie, TexasPublic
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Grand Prairie, TexasPublic
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Grand Prairie, TexasPublic3.72029998111071
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Grand Prairie, TexasPublic4.38095929561373
Golf Courses Near Grand Prairie
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Arlington, TexasPublic/Municipal2.7643964563100
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Dallas, TexasPrivate5.02
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Arlington, TexasPrivate3.02
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Arlington, TexasPublic/Municipal4.1991341991266
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Irving, TexasPublic/Municipal4.2386749725989
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Dallas, TexasSemi-Private3.9794520548146
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De Soto, TexasPrivate3.7021219035779
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Dallas, TexasPublic/Municipal4.076923076926
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Ft. Worth, TexasPublic4.0873539818291
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Fort Worth, TexasPublic4.5517649187433
Grand Prairie Driving Ranges
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