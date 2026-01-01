Fairfield Golf Guide
Fairfield Golf Courses
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Fairfield, CaliforniaMunicipal4.4222158493985
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Fairfield, CaliforniaMunicipal4.4867205791177
Golf Courses Near Fairfield
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Suisun City, CaliforniaPrivate3.33333333333
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Vacaville, CaliforniaMilitary4.3374728628494
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Napa, CaliforniaPrivate5.01
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American Canyon, CaliforniaSemi-Private3.63656024821009
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Vallejo, CaliforniaPublic4.09343436391297
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Napa, CaliforniaResort/Private4.14285714297
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Napa, CaliforniaSemi-Private3.99051359821895
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Napa, CaliforniaPublic3.6763404846590
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Napa, CaliforniaResort/Private4.1511
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Vallejo, CaliforniaPublic4.12918108421122
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