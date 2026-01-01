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Williamsburg
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Williamsburg Golf Courses

Golf Courses Near Williamsburg

Williamsburg Golf Resorts

  • Green at Golden Horseshoe GC
    Williamsburg Lodge, Autograph Collection
    Williamsburg, VA
    Williamsburg Lodge is located near the historic Colonial Williamsburg and adjacent to Golden Horseshoe Golf Club. Golden Horseshoe features 45 holes of golf, starting with the fabled Gold Course, one of Robert Trent Jones Sr.'s most acclaimed public designs. It is also home to the 9-hole Spotswood Executive Course. It is joined by the Green…
  • Kingsmill Resort - Plantation
    Kingsmill Resort
    Williamsburg, VA
    Located in Williamsburg, Virginia, Kingsmill Resort is a AAA Four Diamond property set on 2,900 protected acres along the James River. The historic property has been the site of both Revolutionary and Civil War battles and ruins of a Colonial Inn and cannons are on display. The property features two private courses open to resort guests plus a…

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