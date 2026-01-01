Manassas Golf Guide
Golf Courses Near Manassas
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Clifton, VirginiaPublic4.3526741662566
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Clifton, VirginiaMunicipal3.8568359867267
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Clifton, VirginiaMunicipal3.938315695281
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Clifton, VirginiaPublic3.096471382178
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Bristow, VirginiaPublic3.97100
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Woodbridge, VirginiaPublic3.2607748982869
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Bristow, VirginiaSemi-Private4.02865287841245
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Fairfax Station, VirginiaPublic/Municipal3.9925017093315
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Woodbridge, VirginiaMunicipal2.579831932877
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Fairfax, VirginiaPrivate4.01
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